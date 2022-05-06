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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Беленова: У Александра есть предложения из-за границы

06 Мая 2022 • 11:46 Комментировать

Агент российского голкипера «Уфы» Александра Беленова рассказал журналистам о том, что у его клиента есть предложения от других команд, в том числе и зарубежных.

Агент Олег Павлов сказал «РБ-Спорту», что пока не хочет говорить о том, останется ли опытный вратарь в «Уфе», если команда из Башкортостана вылетит из РПЛ. Агент отметил, что у Беленова есть предложения от многих команд, в том числе и зарубежных, так что без работы голкипер точно не останется.

Напомним, что в этом сезоне Александр Беленов провёл в российском чемпионате 27 поединков, в четырёх из которых сумел отыграть на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Беленов Уфа
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