Уткин рассказал, почему боссы УЕФА отстранили российские команды

Известный комментатор и журналист Василий Уткин на своём ютуб-канале объяснил причины, по которым руководители УЕФА отстранили российские команды от международных матчей.

Уткин сказал, что европейские сборные отказывались играть с российской сборной в стыках, так что ситуация могла повториться с российскими клубами. Комментатор отметил, что представители УЕФА решили отстранить отечественные команды для того, чтобы не столкнуться с подобным в следующем сезоне.

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены от международных матчей под эгидой УЕФА из-за ситуации на Украине.