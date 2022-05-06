Ветеран ЦСКА назвал два варианта развития карьеры Дзюбы

Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о ситуации нападающего Артёма Дзюбы в петербургском «Зените». У игрока истекает контракт по окончании сезона-2021/2022.

По мнению Пономарёва, 33-летний форвард уже не тянет уровень российского чемпионата. Он посоветовал Артёму завершить карьеру или продолжить выступления в сербской «Црвене Звезде».

«Если сумеет заиграть в Сербии, то пусть уезжает. Пусть попробует», - цитирует ветерана «Спорт-экспресс».

Добавим, что помимо сербского клуба интерес к Дзюбе проявляет стамбульский «Фенербахче».