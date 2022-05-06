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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Суд разрешил Мамаеву общаться с дочерью после развода

06 Мая 2022 • 11:24 Комментировать

Суд разрешил скандально известному российскому футболисту Павлу Мамаеву общаться со своей дочкой после развода с Аланой Мамаевой.

По информации «Р-Спорт», Пресненский районный суд Москвы разрешил 33-летнему полузащитнику «Химок» видеться со своей дочерью каждые чётные выходные каждого месяца, каждую среду и каждые зимние новогодние праздники. Стоит отметить, что дочь Мамаева в данный момент проживает с его бывшей женой, а именно с Аланой Мамаевой.

Напомним, что сейчас Павел Мамаев защищает цвета «Химок». В этом сезоне полузащитник провёл в составе подмосковного клуба лишь одну встречу в рамках РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Мамаев Алана Мамаева
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