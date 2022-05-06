Селихов об отстранении российских клубов от еврокубков: От футболистов ничего не зависело

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов поделился с журналистами своим мнением по поводу отстранения российских команд от еврокубков.

Селихов сказал Sport24, что он спокойно отреагировал на решение боссов УЕФА, так как всё было ожидаемо и предсказуемо, да и от футболистов, к огромному сожалению, здесь совсем ничего не зависело. Вратарь отметил, что нужно не грустить, а продолжать играть в футбол и радоваться жизни.

Напомним, что «Спартак» должен был в 1/8 финала Лиги Европы сыграть с «Лейпцигом», но «красно-белых» отстранили от участия в турнире из-за ситуации на Украине.