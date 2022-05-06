Экс-игрок «Зенита»: Дзюба может стать примером для молодых игроков

Бывший футболист питерского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался по поводу слухов о возможном переходе форварда Артёма Дзюбы в сербскую «Црвену Звезду».

Радченко сказал «Чемпионату», что для него стали большой неожиданностью новости о том, что Дзюба может перейти в сербский клуб, который очень хорошо работает с юношами. Экс-игрок отметил, что опытный форвард «Зенита» в «Црвене Звезде» вполне может стать примером для молодых футболистов.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 25 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью ассистами.