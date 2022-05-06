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Селихов: Когда «Спартак» выигрывал титул, то нам никто не делал чемпионские коридоры

06 Мая 2022 • 10:55 Комментировать

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов высказался по поводу идеи провести чемпионский коридор для питерского «Зенита».

Селихов сказал Sport24, что спартаковцы не обязаны проводить чемпионский коридор для «Зенита», ведь когда московский клуб выигрывал титул, то никто для «красно-белых» ничего подобного по какой-то причине проводить не стал и даже разговоров на эту тему не было.

Напомним, что «Зенит» за три тура до окончания чемпионата обеспечил себе чемпионство. Некоторые экс-игроки и эксперты считают, что «Спартак» должен в очном поединке провести для питерского клуба чемпионский коридор.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Селихов
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