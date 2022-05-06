Уйти или остаться в «Зените»: Геркус дал совет Дзюбе

Нападающему Артёму Дзюбе стоит задуматься об уходе из петербургского «Зенита». Таким мнением поделился футбольный менеджер Илья Геркус в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса».

«Если у Дзюбы есть варианты вне «Зенита», я бы их рассмотрел. Ему предложили роль игрока, выходящего на замену. Дзюба тяготится этим», - сказал экс-гендиректор московского «Локомотива».

Напомним, что срок действующего контракта 33-летнего нападающего с «сине-бело-голубыми» истекает летом этого года. Ранее СМИ сообщили о двух вариантах из Европы для Дзюбы.

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