Геркус назвал проблемные места «Локомотива»

Футбольный функционер Илья Геркус поделился мнением насчет проблем московского «Локомотива», где ранее работал генеральным директором.

В интервью «Спорт-экспрессу» он назвал происходящее в стане «железнодорожников» экспериментом. По его мнению, в команде напрочь отсутствует баланс между линиями нападения и обороны. Он считает, что «Локомотиву» стоит усилить защиту и опорную зону, а не делать акцент на покупку атакующих игроков.

«Нужен баланс, которого я не вижу. Очень слабая оборона и опорная зона», - сказал Геркус.

За три тура до конца чемпионата России «Локо» идет на шестом месте в турнирной таблице.