«Это будет хит сезона»: Селюк предложил «Спартаку» звёздного форварда

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением касательно будущего российского нападающего Артёма Дзюбы. У 33-летнего бомбардира истекающий контракт с «Зенитом», и руководство питерцев не спешит предлагать ему новую сделку.

В интервью «Спорт день за днём» агент заявил, что хотел бы увидеть камбэк Дзюбы в московский «Спартак». По его мнению, этот переход стал бы хитом сезона. Селюк уверен, что Артём смог бы помочь «красно-белым» и был бы эффективнее в атаке, нежели Соболев и Николсон.

«Я бы предложил Дзюбе завершить карьеру в «Спартаке», - подытожил агент.

Напомним, что Артём является воспитанником академии «красно-белых».

Названы два европейских клуба, которым нужен Дзюба