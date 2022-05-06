Экс-игрок «Зенита»: Заметно, что глаза у Дзюбы больше не горят

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказался по поводу перспектив российского форварда Артёма Дзюбы в питерской команде.

Веденеев сказал «РБ-Спорту», что с возрастом Дзюба стал играть хуже по всем параметрам, так что форвард должен с пониманием отнестись к этому и пойти на понижение зарплаты для того, чтобы остаться в «Зените». Экс-игрок отметил, что в последнее время стало заметно, что глаза у Дзюбы больше не горят, как это было прежде.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 25 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью ассистами.