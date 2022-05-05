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В «Црвене Звезде» объявили о желании подписать Дзюбу

05 Мая 2022 • 22:36 Комментировать

Руководство сербской «Црвены Звезды» всерьёз рассматривает вариант подписания контракта с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Генеральный директор команды Звездан Терзич признался «Спорт-Экспрессу», что «Црвена» хочет привести Дзюбу в Сербию. По мнению функционера, российский футболист поможет команде выйти в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

Напомним, 5 мая российские СМИ стали писать о том, что 33-летний футболист не будет продлевать контракт с «Зенитом» и летом станет свободным агентом.

Ранее мы назвали два европейских клуба, которым нужен Дзюба.   

Форвард выступает за «Зенит» с 2015 года. Он четыре раза подряд становился чемпионом России в составе «сине-бело-голубых».


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда Артём Дзюба РПЛ
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