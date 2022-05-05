Названы два европейских клуба, которым нужен Дзюба

Центрфорвард «Зенита» Артём Дзюба может по завершении нынешнего сезона получить статус свободного агента и беспрепятственно перейти в другой клуб.

Как сообщил посредством своего телеграм-канала инсайдер Илья Казаков, 33-летний нападающий имеет два варианта трудоустройства за рубежом. В борьбе за россиянина готовы схлестнуться турецкий «Фенербахче» и сербская «Црвена Звезда». Оба клуба могут сделать предложение Артёму по окончании сезона.

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. Вместе с «сине-бело-голубыми» он четыре раза становился чемпионом России и дважды выигрывал кубок страны.

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