Агент Беленова заявил, что вратарь не собирается завершать карьеру

Агент Олег Павлов, представляющий интересы голкипера «Уфы» Александра Беленова, рассказал о будущем футболиста.

«Есть ли у Беленова мысли о завершении карьеры? Таких мыслей и близко нет. Минимум до 40 лет он уж точно поиграет», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, в матче 27-го тура против «Химок» вратарь получил травму в эпизоде с защитником «красно-чёрных» Эльмиром Набиулиным. Ранее стало известно, что Беленов пропустит из-за травмы около трёх месяцев.

«Уфа» после 27 туров занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ.