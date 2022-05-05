«Оренбург» получил лицензию РФС

«Оренбург», выступающий в ФНЛ получил лицензию РФС, необходимую для допуска к участию к матчам Российской премьер-лиги.

В интервью «Чемпионату» это подтвердил президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

Он сказал, что клуб получил данную лицензию, но пока неофициально. Функционер подчеркнул, что руководство команды делает всё, чтобы привести стадион к норме для РПЛ, так как «Оренбург» стремиться в Премьер-лигу.

Напомним, после 35 туров команда лидирует в турнирной таблице ФНЛ с 72 очками. Ближайший преследователь «Торпедо» отстаёт на 7 очков.