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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» получил лицензию РФС

05 Мая 2022 • 18:23 Комментировать

«Оренбург», выступающий в ФНЛ получил лицензию РФС, необходимую для допуска к участию к матчам Российской премьер-лиги.

В интервью «Чемпионату» это подтвердил президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

Он сказал, что клуб получил данную лицензию, но пока неофициально. Функционер подчеркнул, что руководство команды делает всё, чтобы привести стадион к норме для РПЛ, так как «Оренбург» стремиться в Премьер-лигу.

Напомним, после 35 туров команда лидирует в турнирной таблице ФНЛ с 72 очками. Ближайший преследователь «Торпедо» отстаёт на 7 очков.


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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Оренбург РПЛ Василий Еремякин
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