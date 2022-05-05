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Дзюба может сменить «Зенит» на клуб из Европы

05 Мая 2022 • 17:59 Комментировать

Будущее нападающего Артёма Дзюбы в петербургском «Зените» по-прежнему остается туманным. Как сообщает RT, 33-летний форвард может принять решение о переходе в другой клуб по завершении сезона.

Источник утверждает, что у опытного бомбардира есть предложения от российских и европейских клубов. Окончательное решение о своем будущем Дзюба примет в самое ближайшее время.

Напомним, что Артём является воспитанником московского «Спартака», а за «Зенит» форвард выступает с 2015 года. Его действующий контракт с «сине-бело-голубыми» истекает этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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