В подмосковных «Химках» состоялась отставка генерального директора. Этот пост покинул Владимир Габулов, сообщается на официальном сайте клуба. Руководитель ушел из коллектива по собственному желанию. Владимир занимал эту должность с декабря прошлого года.

О назначении преемника Габулова будет объявлено в ближайшее время.

Вполне вероятно, что причиной прекращения сотрудничества стало неспортивное поведение Владимира после поединка против «Уфы». После завершения встречи Габулов зашел в судейскую комнату и на повышенных тонах пообщался с арбитрами.