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«Химки» объявили об уходе Габулова официально

05 Мая 2022 • 16:53 Комментировать

В подмосковных «Химках» состоялась отставка генерального директора. Этот пост покинул Владимир Габулов, сообщается на официальном сайте клуба. Руководитель ушел из коллектива по собственному желанию. Владимир занимал эту должность с декабря прошлого года.

О назначении преемника Габулова будет объявлено в ближайшее время.

Вполне вероятно, что причиной прекращения сотрудничества стало неспортивное поведение Владимира после поединка против «Уфы». После завершения встречи Габулов зашел в судейскую комнату и на повышенных тонах пообщался с арбитрами.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Владимир Габулов
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