Тарханов высказался по поводу возможного сокращения бюджета «Спартака»

Известный российский специалист Александр Тарханов поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного сокращения бюджета в московском «Спартаке».

Тарханов сказал «Спорт-Экспрессу», что если такое всё же произойдёт, то в московской команде явно будет меньше дорогих иностранцев и станет гораздо больше российских футболистов. Экс-тренер «Крыльев Советов» и «Урала» отметил, что, как показал «Краснодар», главное не финансы, а умение работать с игроками.

Напомним, что из-за ситуации на Украине и последующих санкций от западных стран владелец московского «Спартака» Леонид Федун потерял внушительную часть своего состояния.