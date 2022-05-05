Силкин готов сменить Шварца в «Динамо»

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с журналистами выразил желание сменить Сандро Шварца на посту главного тренера «сине-белых».

Силкин сказал «Спорту день за днём», что уход немецкого специалиста очень сильно скажется на игре «Динамо», ведь Шварц практически создал новую команду, которая стала давать хорошие результаты. Экс-тренер «сине-белых» отметил, что пока никакого предложения от руководителей клуба не получал, но он всегда готов снова стать тренером «Динамо».

Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что Сандро Шварц может летом покинуть московскую команду. В услугах тренера заинтересована берлинская «Герта».