Гендиректор «Зенита» провёл встречу с Дзюбой и Семаком

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев посетил сегодняшнее тренировочное занятие команды, об этом рапортует «Чемпионат».

Во время своего визита руководитель провел беседу с нападающим Артёмом Дзюбой, у которого летом истекает трудовое соглашение с «сине-бело-голубыми». Также Медведев переговорил с главным тренером Сергеем Семаком. Контракт специалиста также завершается по окончании нынешнего сезона.

Напомним, что петербургский клуб досрочно стал чемпионом России. Этот титул стал для команды четвертым подряд.