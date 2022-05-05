Стало известно, какой клуб из АПЛ зимой интересовался Агаларовым

Журналистам стало известно о том, какой клуб из английского элитного дивизиона этой зимой активно интересовался молодым форвардом «Уфы» Гамидом Агаларовым.

Как сообщает портал Sport24, в услугах молодого российского футболиста был заинтересован английский «Ньюкасл». «Сороки» не делали уфимскому клубу официального предложения, но активно присматривались к нападающему. Не исключено, что «Ньюкасл» летом летом может возобновить интерес к Агаларову.

Напомним, что в этом сезоне Гамид Агаларов провёл в российском чемпионате 26 встреч, в которых забил 16 голов. Форвард «Уфы» является лучшим бомбардиром РПЛ.