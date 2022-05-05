Экс-президент «Локомотива»: Уход Шварца станет для «Динамо» критичным

Экс-глава «Локомотива» Николай Наумов поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного ухода тренера Сандро Шварца из московского «Динамо».

Наумов сказал «Спорт-Экспрессу», что если у Шварца действительно будет предложение от берлинской «Герты», то тренер, скорее всего, вернётся на родину. Экс-президент «железнодорожников» отметил, что уход немецкого специалиста станет для динамовцев критичным, ведь он очень многое сделал для команды.

Напомним, что на данный момент «сине-белые» под руководством Сандро Шварца занимают вторую строчку в таблице российского чемпионата.