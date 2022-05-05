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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: Караваев уже рвётся на поле

05 Мая 2022 • 12:34 Комментировать

Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак в разговоре с журналистами высказался по поводу возвращения защитника Вячеслава Караваева на поле после травмы.

Семак сказал, что в предстоящем матче с «Химками» не смогут сыграть Деян Ловрен, Станислав Крицюк и Вячеслав Караваева. Тренер «Зенита» отшутился, что российский защитник уже рвётся выйти на поле, но всё же, если учитывать сроки восстановления, Караваев вряд ли сумеет сыграть в этом сезоне.

Напомним, что в этом сезоне Вячеслав Караваев провёл в российском чемпионате 17 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Вячеслав Караваев
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