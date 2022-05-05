Семак: Караваев уже рвётся на поле

Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак в разговоре с журналистами высказался по поводу возвращения защитника Вячеслава Караваева на поле после травмы.

Семак сказал, что в предстоящем матче с «Химками» не смогут сыграть Деян Ловрен, Станислав Крицюк и Вячеслав Караваева. Тренер «Зенита» отшутился, что российский защитник уже рвётся выйти на поле, но всё же, если учитывать сроки восстановления, Караваев вряд ли сумеет сыграть в этом сезоне.

Напомним, что в этом сезоне Вячеслав Караваев провёл в российском чемпионате 17 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.