Экс-президент «Локомотива»: Агаларову ещё рановато ехать в АПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился с журналистами своим мнением по поводу молодого форварда «Уфы» Гамида Агаларова.

Наумов сказал «Спорт-Экспрессу», что молодому нападающему «Уфы» пока рановато ехать в АПЛ, ведь только следующий сезон покажет, была ли его результативность случайностью или закономерностью. Функционер отметил, что у Агаларова нет какого-то супер дриблинга, скорости, но зато есть великолепное голевое чутье, но этого пока маловато.

Напомним, что на данный момент Агаларов является лучшим бомбардиром РПЛ. В этом сезоне форвард в 26 встречах отметился 18 забитыми мячами.