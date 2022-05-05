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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биджиев: «Альтернативная Лига чемпионов будет хороша с большим призовым фондом» эксклюзив

05 Мая 2022 • 12:12 Комментировать (1)

Бывший вратарь московского ЦСКА и «Локомотива», нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможное появление в России Кубка Премьер-лиги как альтернативу Лиги чемпионов.

- Учитывая, что в ближайшем сезоне не будет матчей еврокубков и сборной, в календаре российского футбола появятся свободные окна. Ввести Кубок Премьер-лиги в такой ситуации логично, тем более если будет нормальный призовой фонд. Надо, чтобы вместо двухнедельных пауз футболисты играли, – в том числе те, у кого нет практики в чемпионате. Нужно по полной задействовать резервы и продвигать спортивные интересы. Я думаю, это хорошая идея.

Новый турнир будет называться альтернативной Лигой чемпионов? Не знаю, может быть. Название привлекательное. Сложно сказать, какое именно лучше. Раньше, например, был Кубок Первого канала, а сейчас, возможно, новый турнир будет назван именем какого-то другого спонсора.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Кубок Лиги Хасанби Биджиев РПЛ
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