Бывший вратарь московского ЦСКА и «Локомотива», нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможное появление в России Кубка Премьер-лиги как альтернативу Лиги чемпионов.

- Учитывая, что в ближайшем сезоне не будет матчей еврокубков и сборной, в календаре российского футбола появятся свободные окна. Ввести Кубок Премьер-лиги в такой ситуации логично, тем более если будет нормальный призовой фонд. Надо, чтобы вместо двухнедельных пауз футболисты играли, – в том числе те, у кого нет практики в чемпионате. Нужно по полной задействовать резервы и продвигать спортивные интересы. Я думаю, это хорошая идея.

Новый турнир будет называться альтернативной Лигой чемпионов? Не знаю, может быть. Название привлекательное. Сложно сказать, какое именно лучше. Раньше, например, был Кубок Первого канала, а сейчас, возможно, новый турнир будет назван именем какого-то другого спонсора.