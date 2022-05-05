«Бредятина»: Игонин высказался по поводу чемпионского коридора для «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился с журналистами своим мнением по поводу чемпионского коридора для питерской команды.

Игонин сказал «РБ-Спорту», что старается пропускать подобные новости мимо ушей, но идея с чемпионским коридором кажется ему полной бредятиной. Экс-игрок отметил, что он сам играл в футбол и прекрасно понимает, что всё это лишнее, ведь публично признавать свои поражения, мягко говоря, неприятно.

Напомним, что футболисты питерского «Зенита» под руководством Сергея Семака за три тура до конца сезона досрочно обеспечили себе чемпионский титул.