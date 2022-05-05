Экс-тренер «Зенита»: Чемпионский коридор? Это провокация

Бывший наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу чемпионского коридора для команды Сергея Семака.

Петржела сказал «Спорт-Экспрессу», что «Спартак» не обязан делать чемпионский коридор для «Зенита», ведь это провокация. Специалист отметил, что в условной Италии к подобной традиции уже привыкли и она не вызывает нареканий, а в России, если какая-то команда не хочет этого делать, то и пусть не делает, ведь в этом нет никакой необходимости.

Напомним, что московские спартаковцы не хотят устраивать чемпионский коридор для питерского клуба, который за три тура до окончания чемпионата обеспечил себе титул.