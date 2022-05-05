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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак об отстранении российских клубов от еврокубков: Неприятная новость, но мы должны делать свою работу

05 Мая 2022 • 11:53 Комментировать

Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу отстранения российских клубов от еврокубков на следующий сезон.

Семак заявил, что это очень грустная и неприятная новость не только для него, но и для всего российского футбола. Тренер питерского клуба отметил, что мы не можем никак повлиять на эту ситуацию, так что мы должны просто продолжать работу для того, чтобы стать ещё сильнее.

Напомним, что руководители УЕФА недавно приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных матчей из-за напряжённой политической ситуации.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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