Семак ответил на вопрос о своём будущем в «Зените»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак во время общения с прессой высказался насчет своего будущего.

Как передает «Спорт-экспресс», специалист не утверждает с уверенностью, что останется в команде на следующий сезон. Семак отметил, что контракт сейчас меньшее, что его интересует.

В конце интервью тренер заявил, что все новости по его будущему стоит узнавать у руководства «Зенита».

Напомним, что срок действия контракта 46-летнего наставника с «сине-бело-голубыми» истекает грядущим летом. Под руководством Семака «Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионский титул РПЛ.