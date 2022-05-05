Семак рассказал о ротации в «Зените» в оставшихся матчах сезона

Рулевой «Зенита» Сергей Семак рассказал журналистам о том, будет ли проведена ротация в питерской команды в оставшихся матчах этого сезона.

Семак заявил, что некоторые футболисты будут играть меньше, а некоторые чуть больше. Тренер «Зенита» отметил, что у определённых игроков есть контрактные обязательства, которые подразумевают выплаты бонусов за какое-то количество проведённых матчей. Специалист добавил, что постарается пойти на встречу таким игрокам.

Напомним, что питерский «Зенит» за три тура до конца чемпионата уже обеспечил себе чемпионский титул.