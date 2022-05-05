Семак высказался о чемпионском коридоре для «Зенита»

Тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал клубной пресс-службе о том, как относится к чемпионским коридорам для питерской команды.

Семак заявил, что чемпионский коридор не входит в российские традиции, так как он больше популярен в европейских чемпионатах, но ему, в целом, нравится эта идея. Тренер отметил, что для него и для футболистов «Зенита» чемпионский коридор не играет какого-то большого значения.

Напомним, что подопечные Сергея Семака досрочно обеспечили себе чемпионство по итогам этого сезона. Команда из Санкт-Петербурга в четвёртый раз кряду выиграла титул.