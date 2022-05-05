Стало известно, когда решится будущее Шварца в «Динамо»

Руководство московского «Динамо» сядет за стол переговоров с главным тренером команды Сандро Шварцем по окончании сезона-2021/2022. Стороны обсудят дальнейшее сотрудничество, об этом рапортует «Спорт-экспресс».

43-летний немецкий коуч возглавил «бело-голубых» в октябре прошлого года, подписав долгосрочный контракт до конца сезона-2023/2024.

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Сандро заинтересована берлинская «Герта».

По итогам 27 туров российской Премьер-лиги динамовцы имеют в своем активе 52 балла и занимают второе место в турнирной таблице.