Отец Агаларова: Гамид способен заиграть в АПЛ

Отец российского форварда «Уфы» Гамида Агаларова рассказал журналистам о том, что думает по поводу перспектив своего сына заиграть в английском чемпионате.

Руслан Агаларов сказал «Чемпионату», что сейчас Гамид должен быть сконцентрирован на матчах и тренировках, но у молодого форварда есть качества, которые позволят ему заиграть в английской лиге. Агаларов-старший отметил, что это нормально, когда молодые игроки мыслят максимальными целями.

Напомним, что до этого генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал журналистам о том, что Гамидом Агаларовым этой зимой интересовались команды из АПЛ.