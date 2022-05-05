Семак рассказал о задаче «Зенита» на остаток сезона

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал журналистам о том, какие задачи у питерской команды на остаток этого сезона.

Как приводит слова тренера «Спорт-Экспресс», задачи у питерского клуба не изменились, так что нужно готовиться к предстоящим матчам и настраиваться только на победу. Семак отметил, что футболисты «Зенита», несмотря на досрочное чемпионство, хотят победить в оставшихся поединках и забить как можно больше голов.

Напомним, что подопечные Сергея Семака за три тура до конца сезона оформили досрочный чемпионский титул. Стоит отметить, что «Зенит» четвёртый год кряду выиграл титул.