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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак рассказал о задаче «Зенита» на остаток сезона

05 Мая 2022 • 11:25 Комментировать

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал журналистам о том, какие задачи у питерской команды на остаток этого сезона.

Как приводит слова тренера «Спорт-Экспресс», задачи у питерского клуба не изменились, так что нужно готовиться к предстоящим матчам и настраиваться только на победу. Семак отметил, что футболисты «Зенита», несмотря на досрочное чемпионство, хотят победить в оставшихся поединках и забить как можно больше голов.

Напомним, что подопечные Сергея Семака за три тура до конца сезона оформили досрочный чемпионский титул. Стоит отметить, что «Зенит» четвёртый год кряду выиграл титул.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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