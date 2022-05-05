Ветеран «Спартака» назвал «говном» легионеров РПЛ

Экс-вратарь московских «Торпедо» и «Спартака» Анзор Кавазашвили ожидает оттока легионеров из российского футбола после введения санкций УЕФА. Ветеран считает, что это пойдет на пользу местному чемпионату.

«РПЛ очистится от мусора, который сюда свозят. Российская молодежь не хуже Кралов, Кофрие. Не нужно к нам это говно тащить», - заявил ветеран в разговоре с корреспондентом Sport24.

Напомним, что из-за санкций УЕФА российские команды не смогут принять участия в следующем сезоне еврокубков. Кроме того, национальная команда страны была отстранена от участия в Лиге наций, а женская сборная не поедет на Евро.