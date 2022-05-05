«Деревяшка кудрявая»: Кавазашвили унизил игрока «Спартака»

Ветеран сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на провал Алекса Крала и Николы Влашича в АПЛ. Чех и хорват попали в топ-10 худших трансферов сезона на Туманном Альбионе.

«Крал - деревяшка кудрявая. Правильно, что он попал в список разочарований. Влашич тоже ничего показать не может, а считался лучшим легионером РПЛ», - передает слова Кавазашвили издание Sport24.

Напомним, что Крал и Влашич выступают за лондонский «Вест Хэм». Николу «молотобойцы» купили у ЦСКА, а Алекса арендовали у «Спартака» до окончания текущего сезона.

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