Червиченко высказался о Кубке РПЛ

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился с журналистами своим мнением по поводу нового турнира, а именно Кубка РПЛ.

Червиченко сказал «Матч ТВ», что при жеребьёвке нового турнира нужно будет учитывать не просто положение команд в турнирной таблице в одном отдельно взятом сезоне, а их общие достижения, хотя бы за последние несколько лет. Функционер отметил, что вполне может получиться так, что в одну группу в Кубке РПЛ могут попасть «Зенит», «Спартак» и ещё какая-нибудь хорошая команда, которая просто неудачно провела сезон.

Напомним, что Кубок РПЛ может появиться со следующего сезона.