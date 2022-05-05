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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мама Сутормина: У детских тренеров мизерные зарплаты

05 Мая 2022 • 10:41 Комментировать

Мама полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина высказалась по поводу маленьких зарплат детских тренеров в России.

Лилия Сутормина в интервью ютуб-каналу сборной России сказала, что у учителей и тренеров в России просто мизерные зарплаты. Мама игрока «Зенита» отметила, что Алексей решил помочь своему детскому тренеру Александру Грекову, так что футболист перевёл ему один миллион рублей в качестве благодарности за всё. Специалист был очень растроган этим жестом.

Напомним, что в этом сезоне Алексей Сутормин провёл в составе «Зенита» в РПЛ 23 встречи, в которых забил четыре гола и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Сутормин
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