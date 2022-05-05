Медина: ЦСКА постарается занять второе место в этом сезоне

Парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался по поводу перспектив «армейского» клуба в концовке этого сезона.

Медина сказал ТАСС, что московской команде нужно улучшать свою игру, но «армейцы» приложат все силы для того, чтобы занять второе место в этом сезоне. Парагваец отметил, что впереди ещё есть несколько матчей для того, чтобы исправить ситуацию, так что не всё потеряно.

Напомним, что подопечные Алексея Березуцкого на данный момент занимают четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ. Медина в этом сезоне провёл в российском чемпионате восемь матчей, в которых забил один мяч.