Тренер «Динамо» может вернуться на родину

Немецкий наставник «Динамо» Сандро Шварц может летом покинуть московскую команду и вернуться в немецкий чемпионат.

По информации инсайдера и журналиста Ронана Мёрфи, в услугах немецкого тренера заинтересована берлинская «Герта». Представители команды из Берлина хотели бы этим летом пригласить Шварца на пост главного тренера. Стоит отметить, что действующее соглашение специалиста с московскими динамовцами рассчитано до конца сезона 2023/2024.

На данный момент столичное «Динамо» под шефством Шварца занимает вторую строчку в российском чемпионате.