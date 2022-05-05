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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, кто будет тренировать «Спартак» в следующем сезоне

05 Мая 2022 • 10:09 Комментировать

В СМИ все чаще начала обсуждаться возможная отставка итальянского специалиста Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака». Чтобы дальше не распускались слухи, агент тренера Андреа Д’Амико дал исчерпывающий ответ по будущему своего клиента.

«Все отлично. Паоло остается в «Спартаке» на следующий сезон. Клуб не может разорвать с ним контракт после этого сезона», - рассказал агент в беседе с журналистом «РБ Спорт».

49-летний итальянец был назначен наставником «красно-белых» в декабре прошлого года, он подписал с клубом контракт на 1,5 сезона.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» занимает лишь десятое место.

Назван ключевой кандидат на место Ваноли в «Спартаке»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андреа Д`амико Паоло Ваноли
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