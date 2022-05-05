Отец Агаларова: Гамид хочет попробовать силы в новой команде

Отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова считает, что его сыну необходимо сменить клубную прописку в ближайшее время.

Руслан Агаларов сказал «Спорт-Экспрессу», что его сын хочет попробовать свои силы в новой, более топовой команде, даже независимо от того, как будут дальше складываться дела у уфимского клуба. Агаларов-старший отметил, что любой футболист хочет клубного повышения.

Напомним, что в этом сезоне Гамид Агаларов провёл в российском чемпионате в составе «Уфы» 26 поединков, в которых отметился 18 забитыми мячами. Форвард является лучшим бомбардиром РПЛ.