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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отец Агаларова: Гамид хочет попробовать силы в новой команде

05 Мая 2022 • 10:06 Комментировать (1)

Отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова считает, что его сыну необходимо сменить клубную прописку в ближайшее время.

Руслан Агаларов сказал «Спорт-Экспрессу», что его сын хочет попробовать свои силы в новой, более топовой команде, даже независимо от того, как будут дальше складываться дела у уфимского клуба. Агаларов-старший отметил, что любой футболист хочет клубного повышения.

Напомним, что в этом сезоне Гамид Агаларов провёл в российском чемпионате в составе «Уфы» 26 поединков, в которых отметился 18 забитыми мячами. Форвард является лучшим бомбардиром РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Руслан Агаларов Гамид Агаларов
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