Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал гостевое поражение «железнодорожников» от «Краснодара» со счётом 0:1.

- Игра была интересная, много моментов, «Краснодар» оставил приятное впечатление. Его игра стала напоминать ту, которую он показывал в свои лучшие годы, – с размашистыми атаками и так далее. Радует, как проявляет себя молодёжь «Краснодара» в отсутствие иностранцев, которые вынуждены были уехать. На мой взгляд, она свой шанс использует сполна.

Ключевым моментом матча я считаю удаление Марадишвили. Там была ошибка при выходе из обороны со стороны Гилерме, краснодарцы применили прессинг и вынудили игрока «железнодорожников» сфолить на красную карточку. Конечно, игра после этого поменялась, «Локомотив» отошёл в оборону. Где-то я предполагал, что «Краснодар» тоже мог получить красную карточку, – так и случилось.

У «Локомотива» появился реальный шанс выиграть, но он не сумел в равных составах извлечь выгоду. А «Краснодар», в свою очередь, наоборот, забил хороший гол, победил, оторвался от «Локомотива» и включился в борьбу за четвёртое место. Это очень обидное поражение для «железнодорожников». Если бы не удаление Марадишвили, неизвестно, как бы матч закончился. Но произошло то, что произошло. У «Локомотива» ещё остались матчи до конца чемпионата, и неизвестно, как всё повернётся.

Удаление Черникова? По-моему, там было больше эмоций, чем преднамеренности. Второе предупреждение он получил в пылу борьбы на последних минутах, не успел убрать локоть. Я не могу сказать, что Черников – отъявленный грубиян, но в любом случае ему надо учиться контролировать эмоции, чтобы не получать лишние карточки и не пропускать матчи из-за дисквалификаций.