Форвард «Уфы» Агаларов зимой мог перейти в один из клубов АПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал журналистам о перспективах молодого российского форварда уфимской команды Гамида Агаларова.

Газизов сказал «Спорт-Экспрессу», что он пока не может сказать точно, останется ли молодой футболист в уфимском клубе на следующий сезон. Гендиректор «Уфы» отметил, что зимой активный интерес к Агаларову проявляли несколько клубов из АПЛ. Функционер добавил, что сейчас форвард сосредоточен только на том, чтобы помочь «Уфе» сохранить прописку в элитном дивизионе.

Напомним, что в этом сезоне Гамид Агаларов провёл в российском чемпионате 26 матчей, в которых отметился 18 забитыми мячами.