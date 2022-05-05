Экс-тренер «Зенита»: «Ваноли позорит «Спартак», он должен уйти»

Чешский тренер Властимил Петржела, запомнившийся в чемпионате России по работе в петербургском «Зените», считает, что московскому «Спартаку» не нужен Паоло Ваноли.

В беседе с корреспондентом «РБ Спорт» специалист заявил, что нынешний наставник должен покинуть «красно-белых». По словам Петржелы, Ваноли своей работой позорит «народную команду».

«Спартак» должен бороться за золотые медали, а не за десятое место. Это ненормально», - сказал Властимил.

Ваноли пришел в «Спартак» в декабре прошлого года, сменив на посту главного тренера команды португальца Руя Виторию.