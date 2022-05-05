Мама Сутормина: Со «Спартаком» у моего сына не срослось

Мама российского полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина рассказала, что её сын мог перейти в московский «Спартак».

Лилия Сутормина на ютуб-канале сборной России рассказала, что отец Алексея болел за «Спартак» и хотел, чтобы сын оказался в московской команде, но с «красно-белыми» у Сутормина так и не срослось. Мама полузащитника отметила, что её сын хотел играть и развиваться, а не сидеть на лавке в топ-клубе.

Напомним, что в этом сезоне Алексей Сутормин провёл в российском чемпионате в составе «Зенита» 23 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.