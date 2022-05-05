Игонин: «Зениту» не обязательно летом подписывать нового вратаря

Известный экс-футболист Алексей Игонин высказался по поводу вратарской позиции в питерском «Зените».

Игонин сказал «РБ-Спорту», что, к огромному сожалению, российские команды отстранены от еврокубков, так что «Зениту» этим летом нет смысла подписывать нового вратаря. Экс-игрок отметил, что у нынешних голкиперов питерского клуба в лице Михаила Кержакова и Станислава Крицюка очень хороший уровень, которого будет достаточно для РПЛ.

Напомним, что «Зенит» за три тура до окончания чемпионата уже обеспечил себе чемпионский титул. Команда Сергея Семака выиграла четвёртое чемпионство кряду.