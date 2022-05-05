Спиридонов о словах Соболева про победу в Лиге Европы: Сначала выиграй что-нибудь, а потом говори

Известный российский волейболист Алексей Спиридонов высказался по поводу слов форварда «Спартака» Александра Соболева о том, что московский клуб мог бы выиграть Лигу Европы в этом сезоне.

Спиридонов сказал «Спорт-Экспрессу», что вообще не понимает, зачем Соболев сказал о подобном, когда спартаковцы находятся в непосредственной близости от зоны вылета. Волейболист отметил, что форварду нужно сначала что-нибудь выиграть, а потом уже говорить о подобных вещах.

Напомним, что московскую команду отстранили от участия в Лиге Европы из-за ситуации на Украине.