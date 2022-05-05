«Спартак» вычеркнул одного из претендентов на место Ваноли

В СМИ гуляет информация о возможном увольнении итальянца Паоло Ваноли с поста наставника московского «Спартака». Тренер не смог исправить положение команды в чемпионате России, за что может быть отправлен в отставку.

Накануне инсайдер Иван Карпов сообщил, что «красно-белые» якобы рассматривают кандидатуры Игоря Осинькина, Михаила Галактионова и Андрея Талалаева. Позже журналисты Metaratings.ru заявили, что Талалаев не входит в шорт-лист претендентов на работу в «Спартаке».

За три тура до окончания сезона москвичи занимают десятое место в РПЛ.