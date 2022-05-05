Юри Алберто принял решение по своему будущему в «Зените»

Футбольный агент Андре Кури, который представляет интересы бразильского форварда «Зенита» Юри Алберто, высказался насчет будущего своего клиента в российском топ-клубе.

«Покинет ли Алберто «Зенит» из-за решения УЕФА? У него все в норме в питерском клубе», - приводит слова агента «Чемпионат».

Напомним, что УЕФА наложил жесткие санкции на российский футбол. В частности, клубы Премьер-лиги пропустят следующий розыгрыш еврокубков.

Юри присоединился к «сине-бело-голубым» зимой этого года. Его трансфер обошелся клубу в 12 млн евро.